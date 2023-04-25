Автомобиль сбил ребенка на самокате на Алтайской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Уточняется, что ДТП случилось на Алтайской улице. Мальчика доставили в медицинское учреждение.

Дептранс в своем телеграм-канале добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено", – говорится в сообщении.

Прокуратура Восточного административного округа столицы взяла на контроль выяснение обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против водителя мотоцикла, сбившего на пешеходном переходе в городе Озеры пожилую женщину и ее несовершеннолетнего внука. В результате ДТП пешеходы получили травмы, потребовалась госпитализация. Ребенка отпустили домой после медицинского осмотра.