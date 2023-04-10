Водитель сбил десятилетнего мальчика на самокате в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель автомобиля сбил десятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате на улице Архитектора Власова в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мальчика госпитализировали. Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии, а также принятие процессуального решения по этому инциденту.

"Прокуратура Москвы и Дептранс Москвы напоминают велосипедистам и пользователям самокатов: на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный на электросамокате сбил семилетнего мальчика в Марьине. Происшествие случилось на Новомарьинской улице. Человек на самокате скрылся, а ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

На электросамокатах запрещается ездить с пассажирами

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