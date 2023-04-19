В Московской области возбудили дело против мотоциклиста, сбившего бабушку с внуком

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уголовное дело возбудили против водителя мотоцикла, сбившего на пешеходном переходе в городе Озеры пожилую женщину и ее несовершеннолетнего внука. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

"В отношении водителя мотоцикла, совершившего ДТП в городе Озеры, в результате которого пострадали несовершеннолетний и женщина, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", – сообщили на сайте ведомства.

Инцидент произошел днем 18 апреля на улице Ленина в Озерах. Водитель 1980 года рождения на мотоцикле Suzuki наехал на женщину 1958 года рождения и ее пятилетнего внука. В результате ДТП пешеходы получили травмы, потребовалась госпитализация. Ребенка отпустили домой после медицинского осмотра.

Ранее на МКАД произошло ДТП с участием такси и автокрана. Очевидцы сообщили, что водитель такси сильно пострадал.

Еще одно дорожное происшествие случилось на Ярославском шоссе. Водитель легкового автомобиля наехал на пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте.