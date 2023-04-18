Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 17:15

Происшествия

Дмитрий Дибров заявил, что не виноват в произошедшем ДТП

Дмитрий Дибров заявил, что не виноват в произошедшем ДТП

Дмитрий Дибров рассказал о своем состоянии после ДТП

Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва попал на видео

Число погибших при новых обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех

Новости часа: спасатели потушили пожар на промзоне в Химках

Мусор загорелся на территории промзоны в Химках

Крупный пожар вспыхнул на территории промзоны в Химках

Фура застряла на Звенигородском шоссе перед въездом в тоннель

Три машины столкнулись на Щелковском шоссе

Новости часа: в Донецке произошла серия взрывов

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что авария произошла не по его вине. Ранее его машина задела полицейский микроавтобус на северо-востоке столицы.

На кадрах, которые появились в СМИ, видно, что машина, которая принадлежит Диброву, уходила на поворот. В этот момент из слепой зоны выскочил автомобиль полиции. В столичном главке МВД рассказали, что в результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика