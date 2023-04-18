Дмитрий Дибров заявил, что не виноват в произошедшем ДТП

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что авария произошла не по его вине. Ранее его машина задела полицейский микроавтобус на северо-востоке столицы.

На кадрах, которые появились в СМИ, видно, что машина, которая принадлежит Диброву, уходила на поворот. В этот момент из слепой зоны выскочил автомобиль полиции. В столичном главке МВД рассказали, что в результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.