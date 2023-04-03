02:59Происшествия
Водитель грузовика погиб, въехав в отбойник на МКАД
На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
"Для движения доступны первая, вторая и третья полосы по внутренней стороне и первая, вторая, третья полосы по внешней стороне МКАД", – сообщили в столичном Дептрансе.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, водитель грузовика погиб в результате ДТП.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате наезда КамАЗа в Щербинке. Столичная прокуратура взяла под контроль установление причины и обстоятельств случившегося.
До этого 24-летний водитель за рулем BMW насмерть сбил женщину на улице Люблинской в Москве. По предварительной информации, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
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