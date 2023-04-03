Водитель грузовика погиб, въехав в отбойник на МКАД

На 39-м километре МКАД грузовик въехал в разделительное ограждение. Видео с моментом ДТП было опубликовано в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

"Для движения доступны первая, вторая и третья полосы по внутренней стороне и первая, вторая, третья полосы по внешней стороне МКАД", – сообщили в столичном Дептрансе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, водитель грузовика погиб в результате ДТП.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате наезда КамАЗа в Щербинке. Столичная прокуратура взяла под контроль установление причины и обстоятельств случившегося.

До этого 24-летний водитель за рулем BMW насмерть сбил женщину на улице Люблинской в Москве. По предварительной информации, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

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