Женщина скончалась в результате наезда КамАЗа в Щербинке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Женщина погибла в результате наезда КамАЗа в Щербинке. О происшествии столичная прокуратура рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"В Щербинке 39-летний водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. 25-летняя женщина скончалась на месте", – сообщается в публикации.

Надзорное ведомство взяло под контроль установление причины и обстоятельств случившегося. По информации прокуратуры, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Москве грузовик сбил человека на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Енисейской, в районе дома № 16/21.

Позже стало известно, что в результате ДТП пешеход скончался. Правоохранители организовали проверку произошедшего.



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