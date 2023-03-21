Автомобиль сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на улице Летчика Бабушкина в Москве. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем телеграм-канале.

"На улице Летчика Бабушкина автомобиль совершил наезд на пешехода. На месте работают оперативные службы города", – подчеркнул департамент.

Согласно информации, человек направлялся по переходу, когда случилось ДТП. Движение в районе аварии не затруднено.

До этого автомобиль наехал на семью из пяти человек в селе Емельяновка Нижнегорского района. В результате произошедшего пострадали 2 взрослых (родители) и 3 ребенка (2018, 2020 и 2021 годов рождения).

Позже в Минздраве Крыма рассказали, что женщина остается на лечении в стационаре. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Мужчина же отказался от госпитализации с легкими травмами.

Также стало известно, что водителя, который сбил семью, задержали. В его отношении возбудили уголовное дело.

"Рейд 112": автомобиль сбил дорожный знак, после чего перевернулся на Киевском шоссе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!