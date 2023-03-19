Сбившего семью из пяти человек водителя задержали в Крыму

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Водителя, который сбил семью в Крыму, задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело, заявила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Наталья Кашкарова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения)", – цитирует ее РИА Новости.

Кашкарова добавила, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

До этого в Минздраве Крыма рассказали о состоянии членов семьи, которые пострадали в аварии в Нижнегорском районе. Женщина остается на лечении в стационаре. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Мужчина же отказался от госпитализации с легкими травмами.

ДТП произошло в селе Емельяновка Нижнегорского района в субботу, 18 марта. Автомобиль наехал на семью из пяти человек. В результате произошедшего пострадали 2 взрослых (родители) и 3 ребенка (2018, 2020 и 2021 годов рождения).

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