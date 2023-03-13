ДТП с участием двух автомобилей произошло на Крылатском мосту

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В районе 13-го владения на Крылатском мосту произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с ДТП движение на участке в сторону центра временно затруднено. Автовладельцам рекомендовали по возможности выбирать пути объезда.

До этого в Алтайском крае автомобилист снес остановку с людьми и скрылся с места происшествия. Мужчина, находившийся на остановке в момент наезда автомобиля, погиб. Женщина получила травмы и была госпитализирована.



"Утро": движение затруднено на 72-м км МКАД

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