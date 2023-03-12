Трехкилометровый затор образовался на подъезде к Крымскому мосту

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Автомобильный затор протяженностью около 3 километров возник на подъезде к Крымскому мосту. Причиной является техническая неисправность на одном из пунктов досмотра, заявил оперативный штаб Краснодарского края.

"Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен. В результате - ожидание выезда на мост может составлять несколько часов", – подчеркнули в штабе.

Согласно информации, проблемы в оборудовании пока устраняют. Власти посоветовали водителям транспорта отложить поездку или рассчитывать ее с дополнительным временем.

"Все работы будут проведены в максимально короткие сроки", – добавляется в сообщении.

До этого приостановилось движение поездов в районе села Почтовое в Крыму из-за повреждения железнодорожного полотна. Для перевозки граждан в Симферополь были привлечены дополнительные автобусы.

Позднее советник главы Крыма Олег Крючков объявил о возобновлении движения поездов после завершения ремонтных работ.

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