На Крымском мосту смонтировали первый железнодорожный пролет

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Завершен монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом в своем телеграм-канале заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.



"После сборки в Керчи с помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров. Трудоемкая процедура заняла два дня. Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Рассчитываем уложиться до конца апреля", – подчеркнул он.

По словам вице-премьера, после этого можно будет приступить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения.

Хуснуллин добавил, что работы ведутся по графику. Он также указал, что второй пролет планируется установить к концу апреля этого года.

До этого Хуснуллин заявил, что автомобильное движение запустили по всем полосам Крымского моста. Восстановительные работы удалось завершить на 39 дней раньше запланированного срока.

Помимо этого, советник главы Крыма Олег Крючков объявил о возобновлении движения поездов после завершения ремонтных работ по устранению повреждения железнодорожного полотна в районе Почтового.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей

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