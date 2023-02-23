Крымский мост полностью открыли для автомобилей раньше срока – Хуснуллин

Фото: ТАСС/ФДА "Росавтодор"

Автомобильное движение запустили по всем полосам Крымского моста после завершения восстановительных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Отмечается, что предварительно специалисты провели успешные испытания несущей способности новых пролетов моста. Восстановительные работы удалось завершить на 39 дней раньше запланированного срока.

Между тем, по словам Хуснуллина, железнодорожную часть моста планируется полностью восстановить в июле текущего года. Сейчас идет сборка и подготовка к монтажу соответствующих конструкций. В работах задействованы 305 человек и 32 единицы техники.

В ноябре прошлого года специалисты завершили установку всех четырех пролетов правой автодорожной части моста. А 31 января этого года состоялась надвижка четвертого, последнего пролета левой автодорожной части.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.



Первый слой асфальта уложили на восстановленной части Крымского моста

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