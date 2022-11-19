Установку четырех пролетов завершили на автодорожной части Крымского моста

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Установку всех четырех пролетов завершили на автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Как уточнил Хуснуллин, в ходе ремонтных работ на правой стороне дороги специалисты заменили 4 пролета. На первых двух пролетах ведутся работы по устройству деформационных швов.

"Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ", – сообщил вице-премьер.

ЧП на Крымском мосту произошло около 06:00 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!