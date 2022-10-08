Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту – НАК

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

"Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", – сообщили РБК в комитете.

Там добавили, что два автомобильных пролетов моста были разрушены в результате инцидента, при этом арка над судоходной частью не получила повреждений.

В свою очередь глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что повреждения на мосту не тяжелого характера, они будут оперативно восстановлены.

"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста – сумели. В этом – вся суть киевского режима и украинского государства", – добавил он.

Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги сообщали, что в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.

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