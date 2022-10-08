Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту нет – власти

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

По предварительной информации, в результате возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда на Крымском мосту никто не пострадал, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Предварительно, пострадавших нет", – приводит РИА Новости его слова.

Крючков также отметил достаточные запасы горючего и продовольствия в Крыму, все логистические схемы отработаны.

Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги сообщали, что в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.

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