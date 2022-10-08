08:49Происшествия
Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту нет – власти
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
По предварительной информации, в результате возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда на Крымском мосту никто не пострадал, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Предварительно, пострадавших нет", – приводит РИА Новости его слова.
Крючков также отметил достаточные запасы горючего и продовольствия в Крыму, все логистические схемы отработаны.
Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги сообщали, что в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны.
Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе не перекрывалось в связи с инцидентом. В то время как движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.
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