Взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы – Путин

Фото: телеграм-канал SHOT

Взрыв на Крымском мосту является был организован и осуществлен украинскими спецслужбами, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Здесь <...> сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", – сказал президент России на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Бастрыкин, в свою очередь, заявил, что по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По его словам, личности подозреваемых в подготовке взрыва уже установлены. Кроме того, СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика.

"Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар. <...> Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", – пояснил Бастрыкин.

По его данным, подрыв был организован представителями украинских спецслужб при участии граждан РФ и иностранных государств. В настоящее время правоохранители выясняют цели и задачи преступления. Бастрыкин отметил, что имеющаяся на данный момент информация говорит о том, что это был акт терроризма, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

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