Ответом на теракт на Крымском мосту может быть только уничтожение террористов – Медведев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ЧП на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, совершенной криминальным киевским режимом. Об этом он заявил в ходе интервью Надане Фридрихсон, опубликованном в ее телеграм-канале.

"Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России", – отметил Медведев.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело.



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