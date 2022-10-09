Паром с грузовиками и пассажирами отправился в первый рейс с Кубани в Крым

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Паром "Лаврентий" с грузовиками и пассажирами отправился в первый рейс от порта "Кавказ" до порта "Крым". Об этом сообщает ТАСС.

На борт были загружены десятки грузовых автомобилей. Также отмечается, что судно должно перевезти через Керченский пролив несколько десятков пассажиров.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали по переправе после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после этого.



Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

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