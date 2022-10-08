Из-за взрыва на Крымском мосту погибли три человека – СК РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются" – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили об установлении данные взорвавшегося грузового автомобиля и его собственника. По данным СК РФ, это житель Краснодарского края, в настоящее время следственные действия проводятся по месту его жительства.

Следствие также изучает маршрут передвижения автомобиля.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

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