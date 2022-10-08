Аксенов пообещал запустить паромное сообщение из Крыма 8 октября

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В субботу, 8 октября, будет запущено пассажирское морское сообщение из Крыма, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Будет восстановлено паромное сообщение. Сегодня – пассажирское. И до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение", – сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

В Минтрансе республики сообщили РИА Новости, что погодные условия позволяют запустить паромное сообщение, два парома уже готовы. В ведомстве уточнили, что суда вместимостью около 100 и более человек запустят между Краснодарским краем и Крымом.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

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