Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с инцидентом на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, глава государства уже получил доклады по ситуации на объекте от премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы МЧС Александра Куренкова и министра транспорта Геннадия Савельева, а также от глав силовых структур.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



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