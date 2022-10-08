Минтранс РФ сообщил о запуске движения по неповрежденной части Крымского моста после 16:00

Фото: телеграм-канал "Следком

Движение автомобилей в реверсивном режиме по неповрежденной части Крымского моста планируется запустить в субботу, 8 октября, после 16:00, сообщили в Минтрансе РФ.

"Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме", – приводит ТАСС текст сообщения.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев также поручил усилить транспортную безопасность на мосту.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. Позже в СК РФ сообщили о трех погибших в результате инцидента.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



На Крымском мосту загорелись цистерны с топливом в хвосте поезда

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!