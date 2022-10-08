СК РФ показал кадры с Крымского моста после взрыва

Следственный комитет России показал кадры с Крымского моста, где в субботу утром произошел взрыв. Ролик опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека.

Как отметили позже в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто. Паромное сообщение с полуостровом планируется запустить до конца субботы. То же касается движения поездов.

В связи с происшествием Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию. Позже глава кабмина подписал распоряжение о ее создании. В нее вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота и других ведомств, а также главы Краснодарского края и Крыма, ее главой назначен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



На Крымском мосту загорелись цистерны с топливом в хвосте поезда

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