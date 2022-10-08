Кабмин РФ утвердил создание правкомиссии в связи со взрывом на Крымском мосту

Фото: Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии в связи со взрывом на Крымском мосту, сообщается в телеграм-канале правительства.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен ее главой. Кроме того, в правкомиссию вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Крыма.

8 октября примерно в шесть часов утра на автомобильной части моста подорвали грузовик, после чего на ж/д пути загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

Это привело к обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

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