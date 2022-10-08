Туристы, не уехавшие в Крым, смогут изменить направление поездки – РСТ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Туристы, которые пока не отправились отдыхать в Крым, смогут изменить направление или сроки поездки. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха", – написала она.

Тем же, кто путешествует самостоятельно, потребуется обратиться к администраторам отелей и гостиниц, где у них забронировано жилье, добавил Догузова.

Для тех, кто путешествует на машине и уже направился в сторону полуострова или обратно, организуют пункты обогрева и питания на подъездах к Крымскому мосту. Для туристов организована горячая линия по номеру 8 (800) 511-80-18.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.

В связи с происшествием Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию. Позже глава кабмина подписал распоряжение о ее создании. В нее вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота и других ведомств, а также главы Краснодарского края и Крыма, ее главой назначен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



На Крымском мосту загорелись цистерны с топливом в хвосте поезда

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