Захарова прокомментировала взрыв на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию руководства Украины на подрыв автомобиля на Крымском мосту демонстрацией его террористической сущности.

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", – написала она в своем телеграм-канале.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

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