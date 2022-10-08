Советник главы Крыма опроверг данные об ограничениях на продажу продуктов в регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Крыму не будут вводится ограничения на продажу товаров, заявил советник главы региона Олег Крючков.

"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", – написал он в своем телеграм-канале.

В то время как губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе будет ограничена продажа бензина и бакалеи.

"Чтобы избежать ажиотажа мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы : в одни руки до 3-х килограммов или трех пачек продуктов", – отметил он.

Развожаев подчеркнул, что бензин в канистры отпускаться не будет.

Ранее замминистра промышленной политики региона Ирина Мезавцова сообщила, что Крым обеспечен запасами товаров первой необходимости почти на два месяца.

При этом уточнялось, что продажа бакалейных товаров будет ограничена 3 килограммами в одни руки во избежание искусственного ажиотажа.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

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