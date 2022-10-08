В Крыму хватит запасов товаров первой необходимости на 2 месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Крым обеспечен запасами товаров первой необходимости почти на два месяца, заявила замминистра промышленной политики региона Ирина Мезавцова.

"Продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Наличие товаров первой необходимости на складах предприятий. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток", – отметила она, ее слова приводятся на странице министерства "ВКонтакте".

Уточняется, что продажа бакалейных товаров будет ограничена 3 килограммами в одни руки во избежание искусственного ажиотажа.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

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