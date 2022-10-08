13:05Политика
В Эстонии предположили, что за взрывом на Крымском мосту стоит СБУ
Фото: телеграм-канал SHOT
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил представителей украинского спецназа в связи со взрывом на Крымском мосту, предположив, что за инцидентом стоит Украина.
"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", – сообщил он порталу Delfi.
По словам главы эстонского МИД, Украина давно говорила о возможном ударе по Крымскому мосту.
8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.
Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. При этом, как отмечают власти Крыма, никто из людей не пострадал.
Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.
Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту
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