14:01Туризм
Чернышенко поручил принять меры поддержки находящихся в Крыму туристов
Фото: Агентство "Москва"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил принять необходимые меры поддержки туристов, находящихся в Крыму.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в настоящее время в Крыму", – сообщили РИА Новости в аппарате заместителя председателя правительства.
Кроме того, Ростуризм совместно с Минцифры РФ и властями Крыма должны организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов.
8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.
Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста.
Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.
Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту
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