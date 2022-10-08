Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву и Санкт-Петербург. Они проследуют по Крымскому мосту. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании-перевозчика "Гранд экспресс сервис".

Сообщается, что из Симферополя был отправлен поезд № 28. Он отбыл из города в 17:10.

"Поезд № 8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15", – говорится в сообщении компании.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека.

Около 16:00 8 октября движение автотранспорта запустили по Крымскому мосту после ЧП. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что в настоящее время движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. По словам Аксенова, паром "Керчь – 2" начнет ходить после шести вечера.



Движение по Крымскому мосту возобновили – власти

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