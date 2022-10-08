Движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановлено

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

"По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено", – сообщил вице-премьер России.

Хуснуллин подчеркнул, что все подвижные составы будут полноценно пропускаться к движению по мосту. Для этого, по словам вице-премьера, есть все технические возможности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что весь транспорт будет проходить предварительный досмотр.

ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Там подорвался автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека. Об этом сообщили в СК РФ.



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