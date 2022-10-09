Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста

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Уже по двум полосам Крымского моста удалось запустить автомобильное движение. Об этом правительство РФ сообщило в своем телеграм-канале.

"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части", – говорится в публикации.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин выразил благодарность строителям, которые работают круглосуточно, а также всем специалистам силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали по переправе после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после этого.



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