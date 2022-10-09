17:17Транспорт
Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Уже по двум полосам Крымского моста удалось запустить автомобильное движение. Об этом правительство РФ сообщило в своем телеграм-канале.
"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части", – говорится в публикации.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин выразил благодарность строителям, которые работают круглосуточно, а также всем специалистам силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста.
8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Кроме того, в результате инцидента погибли как минимум три человека.
Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали по переправе после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после этого.
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