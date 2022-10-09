После ЧП по Крымскому мосту прошли 13 поездов

Фото: ТАСС/МЧС РФ

После начала движения по Крымскому посту после взрыва на полуостров и из него прошли 13 поездов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика "ГрандСервисЭкспресс".

По данным компании, из Крыма отправились все поезда, которые задержали из-за происшествия. В частности, на полуостров прошли восемь поездов, а с него – пять.

В общей сложности удалось перевезти около 6 тысяч человек.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. В 17:10 из Крыма в Москву выехал первый поезд с пассажирами. Он успешно проехал через весь транспортный переход на Крымском мосту.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!