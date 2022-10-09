Движение поездов дальнего следования по Крымскому мосту осуществляется по графику

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Железнодорожное движение пассажирских и грузовых поездов дальнего следования по Крымскому мосту осуществляется по графику. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

В министерстве пообещали полностью восстановить пригородное сообщение на участке к 19:00.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь паром между Крымом и материковой частью России совершил уже три рейса. за ночь с материка на полуостров доставили по морю 14 человек и 13 автомобилей. Между тем в Крым за два рейса перевезли суммарно 64 человека и 26 грузовиков.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. В 17:10 из Крыма в Москву выехал первый поезд с пассажирами. Он успешно проехал через весь транспортный переход на Крымском мосту.



Паромная переправа в Крым работает стабильно – Минтранс РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!