Опубликованы спутниковые снимки после взрыва на Крымском мосту

Фото: twitter.com/planet

В Сети появились спутниковые снимки после взрыва на Крымском мосту. Фотографию опубликовала компания PlanetScope в Twitter.

Компания опубликовала снимок и до происшествия. Первая фотография сделана 7 октября. На снимках, сделанных на следующий день, видны характерные повреждения на Крымском мосту.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. В 17:10 из Крыма в Москву выехал первый поезд с пассажирами. Он успешно проехал через весь транспортный переход на Крымском мосту.



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