Желтый уровень террористической опасности введен в Темрюкском районе Крыма

Фото: МЧС РФ

В Темрюкском районе Крыма введен желтый уровень террористической опасности после происшествия на мосту. Об этом РИА Новости сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Подписал желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе. Будут повышенные меры, досмотр", – сообщил Кондратьев.

Глава региона порекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха до полного восстановления движения на Крымском мосту.

Кроме того, людям, оказавшимся в пробке на мосту, предложат помощь в виде горячего питания и теплых вещей, сообщил Кондратьев.

Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту примерно в 06:00. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил о начале движения автотранспорта по мосту. Аксенов подчеркнул, что в настоящее время проезд доступен для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.



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