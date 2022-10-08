Экс-генерал ФСБ предположил, что фуру на Крымском мосту могли подорвать через радиоканал

Фото: телеграм-канал "Mash на волне"

При подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту могли использовать радиоканал. Об этом РИА Новости сообщил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

Специалист предположил, что действие могло быть совершено дистанционно не по таймеру. Он сообщил, что подобное исключает синхронность.

"Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил", – сообщил Михайлов.

Эксперт добавил, что обнаружить взрывное устройство в проходящих досмотр машинах не так легко. Это обусловлено визуальным способом досмотра автомобилей на пропускных пунктах.

Подрыв грузовика на Крымском мосту произошел около 06:00. Взрыв грузовой машины привел к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

В результате происшествия погибли как минимум 3 человека. Такие данные предоставили в СК РФ.

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