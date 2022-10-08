Владелец взорвавшегося на Крымском мосту грузовика записал видеообращение

Фото: телеграм-канал Baza

В телеграм-канале Baza был опубликован видеоролик с обращением Самира Юсубова, который назвал себя владельцем грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту.

По словам Юсубова, он не имеет отношения к произошедшему инциденту.

"Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею", – сказал мужчина в видеообращении.

Он объяснил, что автомобиль использовался его дядей – Махиром Юсубовым. Мужчина занимался грузовыми перевозками. По словам записавшего видеоролик, его дядя брал заказы через интернет.

По данным канала, родственники подтвердили, что владельцем грузового автомобиля был Махир Юсубов. Он переоформил документы на племянника около года назад, однако продолжил поездки на машине.

По данным информированного источника РБК в силовых структурах, мужчина действительно оформлял заказы на перевозку удобрений через интернет. Источник сообщил, что водителя использовали "вслепую" и он, предположительно, мог не знать о запланированном теракте.

Кроме того, в телеграм-канале Mash была опубликована фотография Махира Юсубова. Предположительно, ему 52 года. Mash отметил, что мужчина не выходил на связь с близкими с 6 октября.

Инцидент на Крымском мосту произошел около 06:00. Там подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

В результате происшествия погибли как минимум 3 человека. Об этом сообщили в СК РФ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!