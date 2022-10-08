19:21Туризм
Туристам объяснили, как выехать из Крыма в связи с ЧП на мосту
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Прежде всего туристам, пребывающим в Крыму, необходимо держать связь со своими туроператорами. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.
"Также мы рекомендуем туроператорам в случае необходимости по возможности продлить на ближайшие даты отдых туристов, которые должны были отправиться домой 8–9 октября", – написала Догузова.
Кроме того, по словам главы ведомства, туристам, прибывшим на полуостров самостоятельно, рекомендуется продлить пребывание в Крыму на ближайшее время.
Догузова подчеркнула, что в сложившейся ситуации туроператоры имеют право изменить даты поездок в Крым или направление отдыха. Россиянам, которые планировали отдых самостоятельно, необходимо обратиться к администраторам отелей и других мест проживаний с просьбой перенести даты приезда на более поздние.
Инцидент на Крымском мосту произошел около 06:00. Там подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.
В результате происшествия погибли как минимум 3 человека. Об этом сообщили в СК РФ.
Позже стало известно, что поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, компания "Гранд экспресс сервис" заявила о возобновлении продаж билетов на железнодорожные рейсы из Крыма в Москву и обратно.
Поезда из Симферополя и Севастополя выехали в Москву и Петербург
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