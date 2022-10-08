Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста "Российская Федерация – полуостров Крым" и магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым" в период их эксплуатации"", – говорится в сообщении пресс-службы.

Из указа президента следует, что полномочия по созданию и координации мер защиты возложены на ФСБ.

Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту примерно в 06:00. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил о начале движения автотранспорта по мосту. Аксенов подчеркнул, что в настоящее время проезд доступен для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

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