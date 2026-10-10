СК возбудил дело после гибели возглавлявшей избирком жительницы Херсонской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в связи с гибелью жительницы Херсонской области, которая ранее возглавляла участковую избирательную комиссию. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 8 октября украинские военные атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов Алешкинский муниципальный округ. В результате удара по жилому дому в поселке Новая Маячка погибла местная жительница Елена Литвиненко.

Женщина работала старшей медицинской сестрой Алешкинского комплексного центра социального обслуживания населения. Ранее она занимала должность председателя участковой избирательной комиссии № 47.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели мирной жительницы, проводят допросы свидетелей и необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что Свято-Духовский храм в Голой Пристани в Херсонской области полностью уничтожен из-за атаки ВСУ. Святыня не подлежит восстановлению – в результате пожара была уничтожена вся утварь и богослужебные книги.