Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 10:31

Происшествия

СК возбудил дело после гибели возглавлявшей избирком жительницы Херсонской области

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в связи с гибелью жительницы Херсонской области, которая ранее возглавляла участковую избирательную комиссию. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 8 октября украинские военные атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов Алешкинский муниципальный округ. В результате удара по жилому дому в поселке Новая Маячка погибла местная жительница Елена Литвиненко.

Женщина работала старшей медицинской сестрой Алешкинского комплексного центра социального обслуживания населения. Ранее она занимала должность председателя участковой избирательной комиссии № 47.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели мирной жительницы, проводят допросы свидетелей и необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что Свято-Духовский храм в Голой Пристани в Херсонской области полностью уничтожен из-за атаки ВСУ. Святыня не подлежит восстановлению – в результате пожара была уничтожена вся утварь и богослужебные книги.

Читайте также


происшествия

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика