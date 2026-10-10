Свято-Духовский храм полностью сгорел после атаки ВСУ в Голой Пристани

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Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области полностью уничтожен огнем в результате атаки Вооруженных сил Украины. Святыня не подлежит восстановлению, сообщил ТАСС помощник управляющего Скадовской епархией протоиерей Николай Калиниченко.

"Это центральный храм Голопристанского округа, который пережил наводнение после разрушения Каховской ГЭС, но, к сожалению, не пережил огонь", – рассказал он.

По словам священника, в результате пожара была уничтожена вся утварь и богослужебные книги. Сгорело все имущество, включая предметы для совершения таинств.

"Священник нуждается даже в чаше. В ближайшее время восстановить храм невозможно", – подчеркнул Калиниченко.

Скадовская епархия уже занялась поиском подходящего помещения в Голой Пристани, чтобы поддержать приход и продолжить богослужения. Как отметил протоиерей, настоятель храма активно помогал нуждающимся, оказывал материальную и духовную поддержку местным жителям.

"Но в результате этой трагедии совершать богослужения и оказывать духовную помощь сейчас затруднительно. Думаю, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Найдем подходящее место для богослужений", – добавил он.

Ранее атака дрона привела к возгоранию купола храма Николая Чудотворца в селе Машково-Сурена в Тамбовской области. Пожар на высоте 40 метров был быстро потушен на площади 25 "квадратов".

