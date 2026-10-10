Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с 10 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в субботу, 10 октября, ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы в MAX.

Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В связи с непогодой в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности, добавили в Гидрометцентре РФ. Предупреждение будет действовать до вечера.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня на фоне переменной облачности местами может также пройти небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит плюс 11–13 градусов.

Между тем в понедельник, 12 октября, Москву накроет мощный циклонический вихрь. На каждый квадратный метр столицы может выпасть до 22 литров осадков – почти треть месячной нормы. При этом температурный режим существенно не изменится.

Золотая осень в городе завершится в среду, 14 октября. После этого в Москве начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.