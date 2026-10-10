Токаев назначил нового командующего Силами спецопераций ВС Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Саята Исанова командующим Силами специальных операций Вооруженных сил республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

При этом Токаев ранее поручил министерству обороны и аппарату Совета безопасности страны в десятидневный срок представить план военной реформы. Поводом стали проблемы, вскрывшиеся в ходе недавних учений в Каспийском море.

Тогда в Мангистауской области в море унесло 17 военных моряков. В результате 14 человек погибли, еще 3 были спасены. Возбуждено уголовное дело.

После этого МВД Казахстана сообщило о задержании 5 должностных лиц системы Минобороны. Даурена Косанова освободили от должности министра обороны, его преемником стал Айдос Мырзахметов.

Кроме того, в рамках расследования арестовали 5 должностных лиц. За халатное отношение к службе был задержан бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Казахстана.