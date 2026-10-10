Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве 10 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и местами небольшой дождь ожидаются в столице в субботу, 10 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, по области – от 9 до 14 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 5 градусов, а в Подмосковье – до плюс 3 градусов.

Атмосферное давление на следующей неделе в Москве может подняться выше нормы на 5–7 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха при этом понизится примерно на 5 градусов, но будет находиться в пределах нормальных значений.

Золотая осень в городе, согласно прогнозам, завершится в среду, 14 октября. После этого в Москве начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.