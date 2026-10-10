Эксперт Подольская: часть россиян получит пенсии за ноябрь досрочно

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Россияне, получающие пенсию в первых числах месяца, смогут забрать ее в ноябре досрочно в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Согласно производственному календарю, в этом году День народного единства, который отмечается традиционно 4 ноября, приходится на среду. Пенсии за этот день будут перечислены досрочно, 3 ноября", – цитирует эксперта РИА Новости.

Подольская уточнила, что 3 ноября пенсию перечислят двум категориям граждан. В этот день выплаты по графику получат те, кому они обычно приходят третьего числа. Кроме того, деньги досрочно переведут тем, у кого дата выдачи выпадает на праздничный день – 4 ноября.

Изменения затронут и граждан, которым средства, как правило, приходят первого числа. По словам эксперта, в этом году 1 ноября выпадает на воскресенье, поэтому пенсию выдадут в последний рабочий день октября, 30 октября. Выплаты за 2, 5 и 6 ноября придут строго по графику, поскольку эти дни являются обычными рабочими.

Ранее сообщалось, что индексация страховых пенсий в 2027 году коснется 37,5 миллиона россиян. Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля пенсии проиндексируют на 6,8%, а с 1 апреля – еще на 3,3%.

По данным Соцфонда РФ, разница между средней пенсией неработающих пенсионеров в регионах России достигает 24 730 рублей. Самая высокая средняя выплата зафиксирована на Чукотке – 43 986 рублей. На противоположной стороне списка оказался Дагестан, где средняя пенсия составляет 19 256 рублей.