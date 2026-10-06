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06 октября, 13:43

Происшествия

Экс-главком ВМС Казахстана задержан по делу о гибели 14 военных на Каспии

Фото: gov.kz

Бывшего главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве уточнили, что военно-следственное подразделение задержало бывшего главкома за халатное отношение к службе. Его водворили в изолятор временного содержания, а с санкции суда арестовали. Звание задержанного – капитан 1-го ранга.

Имя фигуранта в МВД не назвали. По данным портала Zakon.kz, речь идет о Канате Ниязбекове, который был освобожден от должности на прошлой неделе. Именно он руководил учениями в конце сентября на Каспии.

Трагедия произошла в Мангистауской области во время учений в конце сентября – в море унесло 17 военных моряков. В результате 14 человек погибли, еще 3 были спасены. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В свою очередь, МВД Казахстана сообщило о задержании 5 должностных лиц системы Минобороны. Даурен Косанов был освобожден от должности министра обороны, его преемником стал Айдос Мырзахметов.

Позже стало известно, что 5 должностных лиц были арестованы в рамках расследования. Президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь к ответственности всех виновных.

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