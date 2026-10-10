10 октября, 05:55Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кемеровской области
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области, в районе поселка Краснобродский. О случившемся сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
По оперативной информации, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Специалисты проводят обследование жилого фонда. Информации о нарушении работы предприятий, расположенных на территории, связанной с сейсмологическим событием, не зарегистрировано.
Предприятия угольной промышленности также работают в штатном режиме. Службы продолжают мониторинг обстановки и находятся на постоянной связи со специалистами, оснований для беспокойства нет, подчеркнул Середюк.
Ранее землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в акватории озера Байкал. Эпицентр находился недалеко от села Гремячинск в Бурятии. Координаты очага составили 52,84 градуса северной широты и 107,51 градуса восточной долготы.
Между тем на Камчатке за сутки 7 октября зафиксировали девять сейсмособытий, одно из которых ощущалось жителями населенных пунктов. По данным ученых, сила ощущавшихся подземных толчков достигала четырех баллов.
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