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09 октября, 21:21

Происшествия

В Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

Фото: 123RF.com/petrovich13

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Панаме. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 213 километрах к юго-западу от столицы страны, города Панама. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Как передает телеканал Canal N, из офисов и высотных зданий проведена превентивная эвакуация людей.

Ранее землетрясение магнитудой 3,3 произошло в акватории озера Байкал. Эпицентр располагался вблизи села Гремячинск в Бурятии. При этом местные жители подземных толчков не ощутили.

До этого сейсмособытие силой 6,1 балла было зарегистрировано у побережья Северных Курил. Эпицентр находился в Тихом океане, а очаг залегал на глубине 20 километров.

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